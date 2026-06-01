دو بیمارستان خصوصی در تعزیرات حکومتی اصفهان با تخلف گرانفروشی و رعایت نکردن نرخ‌های مصوب از بیماران به نصب بنر به ۱۰ میلیارد ریال جریمه تعزیرات محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده دو مرکز بیمارستان خصوصی، بابت تخلفات گرانفروشی، صادر نکردن صورتحساب خدمات و رعایت نکردن سقف نرخ‌های مصوب تعیین شده وزارت بهداشت و حضور نداشتن مسول فنی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.

براتعلی صالحی افزود: با توجه به مدارک موجود خدمات پزشکی و مستندات پرداختی بیماران و بازرسی سرزده از این دو مرکز بیمارستانی و احراز تخلف، مدیرعاملان متخلف علاوه بر برگرداندن وجوه اضافه دریافتی به شاکیان، در مجموع به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی نیز محکوم شدند.

وی ادامه داد: به دلیل حضور نداشتن مسئول فنی هنگام ارائه خدمات، پروانه حرفه‌ای آنها لغو و همچنین شعبه نصب بنر معرفی واحد متخلف اقتصادی نیز برای اعمال تعزیر در نظر گرفته و اجرا شد.