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بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، استان قزوین تا اواخر هفته شاهد وضعیت جوی نسبتاً پایدار و آسمانی آفتابی خواهد بود. با این حال، پدیده غالب در این مدت، وزش باد، به ویژه در مناطق کوهین، تاکستان و بوئینزهرا پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، استان قزوین تا اواخر هفته شاهد وضعیت جوی نسبتاً پایدار و آسمانی آفتابی خواهد بود. با این حال، پدیده غالب در این مدت، وزش باد، به ویژه در مناطق کوهین، تاکستان و بوئینزهرا پیشبینی میشود.
خانم بهروزی گفت: از سهشنبه شب تا پایان وقت چهارشنبه، نفوذ زبانههای پرفشار، علاوه بر پدیده مه، احتمال بارشهای پراکنده و خفیف را برای ارتفاعات شمالی استان به همراه خواهد داشت.
از لحاظ دمایی، طی دو تا سه روز آینده تغییرات محسوسی در دمای هوای استان انتظار نمیرود.