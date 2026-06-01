بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، استان قزوین تا اواخر هفته شاهد وضعیت جوی نسبتاً پایدار و آسمانی آفتابی خواهد بود. با این حال، پدیده غالب در این مدت، وزش باد، به ویژه در مناطق کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، استان قزوین تا اواخر هفته شاهد وضعیت جوی نسبتاً پایدار و آسمانی آفتابی خواهد بود. با این حال، پدیده غالب در این مدت، وزش باد، به ویژه در مناطق کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا پیش‌بینی می‌شود.

خانم بهروزی گفت: از سه‌شنبه شب تا پایان وقت چهارشنبه، نفوذ زبانه‌های پرفشار، علاوه بر پدیده مه، احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف را برای ارتفاعات شمالی استان به همراه خواهد داشت.

از لحاظ دمایی، طی دو تا سه روز آینده تغییرات محسوسی در دمای هوای استان انتظار نمی‌رود.