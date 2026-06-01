\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u00ab\u0635\u0641\u0627 \u0628\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u00bb \u0648 \u00ab\u062f\u0631 \u0648 \u062a\u062e\u062a\u0647\u00bb \u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u0634\u0648\u00bb\u060c \u0627\u0633\u062a.\n