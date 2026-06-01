رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ دستگیری از نیازمندان در جامعه اسلامی، از جذب ۱۱ هزار و ۸۹۸ حامی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ساری اظهار گفت :در سال گذشته ۱۱ هزار و ۸۹۸ حامی دراین شهرستان جذب شده است.

حجت السلام مهدی بریمانی افزود:۵۲۷ فرزند یتیم و ۲۷۸۳ فرزند محسنین تحت حمایت واحد اکرام ایتام و محسنین ساری قرار دارند که ماهانه از مبالغ واریزی و کمک‌های غیر نقدی حامیان بهرمند می‌شوند.

وی ضمن قدردانی از بذل عنایات حامیان عزیز بیان کرد:حامیان گرامی در سال گذشته بیش از ۳۸میلیارد تومان به صورت نقد و غیر نقد به فرزندان معنوی خود مساعدت نمودند.

بریمانی خاطر نشان کرد: از مهمترین راه‌های حامی شدن برای ایتام و فرزندان محسنین، علاوه بر مراجعه مستقیم به کمیته امداد و مراکز نیکوکاری وابسته به این نهاد، مراجعه به سایت ekram.emdad.ir است.