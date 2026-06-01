به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رضا سلطانی، نیکوکار اهل شاهدیه یزد با حضور در دفتر ستاد دیه استان، به نمایندگی از خانواده خود، مبلغ ۵۰ میلیون تومان هزینه مراسم چهلم پدر خود مرحوم (حاج رمضان سلطانی) را برای آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

این نیکوکار گفت: با همراهی و همفکری اعضای خانواده تصمیم گرفتیم هزینه مراسم چهلم را به مسیری اختصاص دهیم که بتواند گرهی از کار یک انسان باز کند و موجب بازگشت او به آغوش خانواده‌اش شود. بر این باور بودیم که انجام یک کار خیر و سهیم شدن در آزادی زندانی غیرعمد، می‌تواند یاد این ایام را با اثری ماندگار همراه کند.

وی افزود: امیدواریم این اقدام مورد رضایت خداوند قرار گیرد و زمینه‌ای برای ترویج فرهنگ کمک به زندانیان غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان باشد.