همزمان با دهه امامت و ولایت دو پویش ملی با نام به عشق علی (ع) و اطعام علوی در هرمزگان آغاز شد.

اجرای پویش ملی به عشق علی (ع) و اطعام علوی در هرمزگان

اجرای پویش ملی به عشق علی (ع) و اطعام علوی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: این پویش‌ها با هدف جذب حمایت‌های مادی و معنوی در طرح اکرام ایتام و محسنین، و جمع آوری نذورات عید غدیرخم و کمک‌های خیران راه اندازی شده است.

حمید باسره از مردم و خیران دعوت کرد تا با مشارکت خود در جهت کمک به محرومیت زدایی همکاری کنند.

وی گفت: مردم می‌توانند برای مشارکت در پویش به عشق علی با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ و یا مراجعه به نشانی E kram.emdad.ir اقدام کنند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: کد دستوری #۱*۰۷۶*۸۸۷۷* و شماره کارت ۰۶۴۸-۰۰۰۰-۹۹۷۹-۶۰۳۷ نیز برای مشارکت در پویش اطعام علوی است.

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