به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان خوروبیابانک گفت: این مجموعه به منظور تکمیل زنجیره تولید انواع باطری‌ها و تامین سرب راه اندازی شده که زمینه اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر را بصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.

علی اصغر ایرجی با بیان اینکه برای این مجموعه بیش از ۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده افزود: سالانه ۱۰ هزار تن سرب برای چرخش چرخ‌های کارخانه‌های باطری کشور تولید می‌شود.