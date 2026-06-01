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با سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از بزرگترین کارخانجات بازیافت سرب کشور در شهر فرخی خوروبیابانک در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان خوروبیابانک گفت: این مجموعه به منظور تکمیل زنجیره تولید انواع باطریها و تامین سرب راه اندازی شده که زمینه اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر را بصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.
علی اصغر ایرجی با بیان اینکه برای این مجموعه بیش از ۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده افزود: سالانه ۱۰ هزار تن سرب برای چرخش چرخهای کارخانههای باطری کشور تولید میشود.