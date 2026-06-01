به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: بر این اساس شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۸ در وضعیت «هشدار آلودگی» و شاخص کیفیت هوا در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۲۹ نیز گویای آلودگی هوا در شرایط «ناسالم» و وضعیت هشدار است.

سعید محمودی با بیان این که منطقه رسالت با عدد شاخص آلودگی ۳۶۶ در ۲۴ ساعت گذشته آلوده ترین منطقه مشهد بوده است، اظهار کرد: هم اکنون کیفیت هوای تمامی ۲۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط آلوده و وضعیت هشدار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی با توجه به وزش باد و وضعیت جوی،‌ آلودگی هوا بر اثر گرد و غبار در استان همچنان باقی خواهد ماند.

محمودی تاکید کرد: شهروندان باید توصیه‌ های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.