رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با انتشار تصویری از قفسه‌های بایگانی خالی از پرونده یک واحد قضایی، خالی شدن تدریجی بایگانی‌های پرونده را نشانه حرکت دستگاه قضا به سمت زیرساخت‌های هوشمند و افزایش کارآمدی خدمات قضایی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد کاظمی‌فرد گفت: قفسه‌هایی که سال‌ها مأمن انبوه پرونده‌های فیزیکی بودند، امروز در برخی واحد‌های قضایی آرام‌آرام خالی می‌شوند که نشانه‌ای از این واقعیت است که بار نگهداری اسناد از دوش بایگانی‌های فیزیکی برداشته شده و بر شانه زیرساخت‌های هوشمند قرار گرفته است.

وی افزود: هدف نهایی این تحول، تسهیل خدمت‌رسانی و افزایش کارآمدی نظام قضایی محسوب می‌شود.