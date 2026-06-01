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در سه مرحله ساده و راحت از سامانه سدف، سوخت دریافت کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بیاین خیلی ساده و سریع ببینیم چطور میتونید از سامانهی صدف سهمیه سوخت بگیرید.
کل این فرایند اداری رو سه تا مرحلهی خیلی راحت و بی دردسر براتون خلاصه کردیم،
قدم اول خیلی ساده است فقط کافیه اطلاعات پایه تون رو تو سامانهی صدف ثبت کنید بعدش باید بگید سوخت رو دقیقا برای چه کاری و چه نوع مصرفی نیاز دارید.
اینجاست که سازمان مربوطه خیلی سریع درخواست و نوع مصرف شما رو و تایید میکنه وقتی تایید شد دیگه میتونید با خیال راحت درخواست دقیق سوختتون رو ثبت کنید، بعد از تایید اولیه دستگاه متولی پرونده تون مستقیم میره دست شرکت پخش منطقه خودتون.
حالا اینجای کار به اینکه چقدر سوخت نیاز دارید مسیرمون دو شاخه میشه اگر مصرفتون کمه و اصطلاحا مصرف کننده جزئیاید کارتون خیلی سریع با بررسی مدارک توسط ناحیه انجام میشه، اما برای مصارف بالا و صنعتی طبیعتا باید وارد بررسی دقیقتر بشید اگه به گاز یا برق هم نیاز دارید همین جا اینطوری نیازهای شما خودکار بررسی میشه تا دیگه اصلا درگیر کاغذ بازیهای اون برای مصارف عمده ی بررسی ساده دارن تا فعالیت کسب و کارتون رو تایید کنن اصلا جای نگرانی نیست این فقط یه بررسی مدارک معمولیه. با یه بازدید معمولی ساده، یه نگاهی هم به آمار تولید و ماشین آلات تون میندازن تا مطمئن بشن همه چی با هم میخونه.
وقتی این بررسی ها تموم شد پرونده شما میتونه یکی از این سه تا مسیر رو بره اگه نقصی تو کار باشه خیلی راحت درخواست رو برمی گردونن تا خودتون سریع اصلاحش کنید.
بعضی وقتا هم پرونده برای بررسی نهایی و رفع ابهام میره پیش سازمان تایید کننده و البته بهترین حالت ممکن سهمیه سوختتون بدون مشکل و رسما تایید میشه.
حالا فقط یه قدم آخر مونده اونم پرداخت هزینه ارسال سوخت به محل شماست.