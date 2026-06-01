معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک کشور در جنگ ۴۰ روزه دو برابر سال‌های قبل عملکرد داشت و کالا‌های مورد نیاز کشور را وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا دشتی گفت: وزارت اقتصاد در این شرایط، مشکلات اقتصادی را مدیریت کرد؛ به طوری که نگذاشت فشار مضاعفی بر مردم وارد شود.

وی اظهار داشت: گمرک کشور در جنگ ۴۰ روزه دو برابر سال‌های قبل عملکرد داشت و کالا‌های مورد نیاز کشور را وارد کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین اقدامات سازمان مالیاتی و امور تملیکی کشور در مدیریت سیاست‌ها در شرایط جنگی را یادآور شد و افزود: همچنین بسته‌های حمایتی برای واحد‌های آسیب دیده از جنگ تدوین و اجرایی شد.

دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فعالیت نخستین هیئت ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در یزد تصریح کرد: هیات ماده ۲۵۱ از ظرفیت‌های بزرگ مالیاتی برخوردار است و می‌تواند خدمات خوبی به مردم و مودیان مالیاتی ارایه دهد.

وی تصریح کرد: این هیئت تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات مالیاتی است و با توجه استقلال رای، مبانی حقوقی و مالی می‌تواند بخش مالیات را پویا کند و و الگویی برای سایر استان‌ها باشد.