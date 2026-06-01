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وزارت آموزش و پرورش از ممنوعیت انعقاد «قرارداد دستی» برای ثبتنام در مدارس غیردولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، ثبتنام قطعی دانشآموزان در مدارس غیردولتی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه my.mosharekatha.ir معتبر است و هرگونه قرارداد دستی با اولیاء فاقد اعتبار خواهد بود. این در حالیست که ثبتنام دانشآموزان در سامانه «سیدا» برای انعقاد قرارداد «شهریه» الزامی است.
مدارس غیردولتی در زمان ثبتنام مجاز به اخذ شهریه ابلاغی هستند و دریافت هزینههای خدمات فوق برنامه، مطابق بخشنامه خواهد بود. این مدارس ملزم به نصب پوستر نرخ شهریه مصوب و فوق برنامه ابلاغی به همراه فهرست تمام فعالیتها در محل ثبتنام و در معرض دید اولیاء هستند.
مدیران مدارس غیردولتی موظفند هنگام ثبتنام قطعی و پس از ابلاغ شهریه با ورود به سامانه مشارکتهای مردمی به نشانی: my.mosharekatha.ir نسبت به انعقاد قرارداد شهریه بین ولی دانشآموز و واحد آموزشی در سامانه تعیین شهریه اقدام و یک نسخه از قرارداد تکمیل شده را چاپ و پس از مهر و امضاء به ولی دانش آموز تحویل دهند و نسخه دوم را بعد از اخذ امضای ولی دانش آموز، در واحد آموزشی نگهداری کنند.
ثبتنام قطعی در مدارس غیردولتی به صورت الکترونیکی
انعقاد قرارداد دستی با اولیاء «ممنوع»
تبصره: قرارداد ثبتنام قطعی به صورت الکترونیکی و صرفاً از طریق سامانه مزبور انجام شود. قرارداد دستی با اولیای دانش آموزان فاقد اعتبار است.
تبصره: ثبتنام دانشآموزان مدارس غیردولتی در سامانه جامع دانشآموزی (سیدا) به منظور ثبتنام نهایی و دسترسی به اطلاعات دانشآموزان در سامانه مشارکتها برای انعقاد و دریافت قرارداد شهریه، الزامی است.
ارائه خدمات میانوعده و نهار با توافق مدرسه با اولیاء
انعقاد قرارداد بابت سرویس و لباس فرم توسط مدیر مدرسه ممنوع
مدارس غیردولتی هزینههای مربوط به ارائه خدمات جانبی از قبیل میان وعده و نهار در حد متعارف فقط تابع نظام نرخ گذاری ستاد تنظیم بازار بوده و با توافق طرفین، مطابق با مصوبات انجمن اولیاء و مربیان، شورای مدرسه و تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان منطقه ناحیه است.
سرویس حمل و نقل و تهیه لباس فرم دانشآموزان تابع ضوابط و مقررات دستگاههای ذی ربط و انجمن اولیاء و مربیان تحت نظارت اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه بوده و هرگونه انعقاد قرارداد توسط مدیر مدرسه بابت سرویس و لباس فرم ممنوع است.
در صورتی که هنگام ثبتنام دانشآموزان شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مدرسهای به هر دلیلی ابلاغ نشده باشد، شهریه مصوب سال تحصیلی قبل به صورت علی الحساب تا ابلاغ شهریه سال تحصیلی جدید مبنای توافقات مالی طرفین است.
استرداد شهریه در صورت انصراف دانش آموز از ثبتنام
تحت چه شرایطی خانوادهها در صورت انصراف، باید شهریه را پرداخت کنند؟
در صورت انصراف دانشآموز از ثبتنام، استرداد شهریه طبق ضوابط مصوب شورای نظارت مرکزی انجام میشود که بر اساس این مصوبه چنانچه دانشآموزی پس از ثبتنام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی از تحصیل در مدرسه غیردولتی منصرف شود، معادل ۵ درصد شهریه مصوب را باید پرداخت کند.
اگر دانش آموزی پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول از تحصیل در مدرسه غیر دولتی منصرف شود معادل ۵۰ درصد شهریه مصوب را باید بپردازد و پس از شروع امتحانات نوبت اول کل شهریه باید پرداخت شود.
در صورتی که مدیران یا مسئولان در هنگام ثبتنام مصوبه فوق را به رؤیت و امضاء اولیاء دانش آموزان نرسانده باشند، موظفند همه شهریه اخذ شده را مسترد نموده و پرونده دانشآموزان را برای ثبتنام در مدارس دیگر به اولیاء تحویل دهند.
تبصره: مؤسس موظف است پس از کسر هزینه خدمات ارائه شده باقیمانده هزینههای دریافتی را به ولی دانش آموز عودت دهد.
شهریه مدارس آموزش از راه دور در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مطابق بخشنامه الگوی تعیین شهریه است.