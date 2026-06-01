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در نشست شوری فرهنگ عمومی دهدشت، چندین برنامه مختلف از جمله پیاده روی عمومی و برپایی نمایشگاهای طراحی و خوشنویسی با موضوع غدیر در این شهر به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، برپایی ایستگاه صلواتی در ورودیهای شهر دهدشت، مسابقات کتاب خوانی، سرکشی از خانوادههای شهدا و سادات و پخت غذای نذری و توزیع غذا در میدان مرکزی شهر دهدشت از دیگر مصوبات این نشست بود.
امام جمعه دهدشت در این نشست به موضوع اطعام غدیر اشاره کرد و از مردم خواست در این روز با پخت غذا و اطعام دیگران، در این عمل نیک سهیم شوند.
حجتالاسلام وحدانیفر همچنین خواستار همکاری نهادهای مختلف از جمله شهرداری برای فضاسازی شهری و تبلیغات مناسب برای روز عید غدیر در دهدشت شد.
ایرج کاظمی جو فرماندار کهگیلویه هم در این نشست با تأکید بر جایگاه و اهمیت عید غدیر، بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی در این روز تأکید کرد.