در نشست شوری فرهنگ عمومی دهدشت، چندین برنامه مختلف از جمله پیاده روی عمومی و برپایی نمایشگا‌های طراحی و خوشنویسی با موضوع غدیر در این شهر به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، برپایی ایستگاه صلواتی در ورودی‌های شهر دهدشت، مسابقات کتاب خوانی، سرکشی از خانواده‌های شهدا و سادات و پخت غذای نذری و توزیع غذا در میدان مرکزی شهر دهدشت از دیگر مصوبات این نشست بود.

امام جمعه دهدشت در این نشست به موضوع اطعام غدیر اشاره کرد و از مردم خواست در این روز با پخت غذا و اطعام دیگران، در این عمل نیک سهیم شوند.

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر همچنین خواستار همکاری نهاد‌های مختلف از جمله شهرداری برای فضاسازی شهری و تبلیغات مناسب برای روز عید غدیر در دهدشت شد.

ایرج کاظمی جو فرماندار کهگیلویه هم در این نشست با تأکید بر جایگاه و اهمیت عید غدیر، بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی در این روز تأکید کرد.