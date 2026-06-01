اهتزار پرچم علوی در اجتماع حماسی مردم، در میدان بزرگمهر جلوه‌ای از وحدت، ارادت و ایستادگی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حضوری که با نام مولای متقیان رنگی از ایمان گرفت و میدان را به صحنه‌ای از شور و همبستگی تبدیل کرد.

میدان، زیر سایه نام علی علیه‌السلام رنگ دیگری داشت؛ فریاد‌های لبیک و شور حضور، روایت تازه‌ای از وفاداری و حماسه را در قاب شهر ثبت کرد.

پرچم متبرک حرم امام علی (ع) با حضور خادمان حرم مطهر به اهتزاز در آمد وآنطور که معاون شهردار اصفهان می‌گوید تفاهم نامه همکاری بین تولیت حرم مطهر امام علی (ع) و شهرواری اصفهان امضا شده است.

در ایام غدیریه پرچم متبرک امام علی (ع) ۱۰۰ نقطه از دنیا بر افراشته می‌شود.