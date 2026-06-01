مردم ولایت‌مدار شهرستان شهریار در نود و دومین شب متوالی پس از شهادت مظلوم حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای، بار دیگر با تجمعی باشکوه، پیمان وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب و بیعت کامل با رهبر جدید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهریار شاهد تکرار حماسه‌ای بود که از نخستین شب شهادت رهبر فقید انقلاب آغاز شد و اکنون در شب نود و دوم، با حضوری پرشورتر از قبل تداوم دارد. اقشار مختلف مردم، از رده پیشکسوتان جهاد تا نسل جوان و نوجوان، در میدان‌ها و مساجد این شهرستان گرد آمدند تا یک‌صدا بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار تأکید کنند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه، ضمن گرامیداشت یاد شهید رئیس‌جمهور و رهبر معظم، با سر دادن شعار‌های حماسی، اعلام کردند که این حضور‌های شبانه، نمادی از زنده بودن آرمان‌های امام و شهدا و تلاشی برای پاسداشت میراث گران‌بهای رهبر شهید است.