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مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان از تمدید مهلت ثبتنام طرحهای اشتغالزایی با سقف تسهیلات کلان ۲۰ میلیارد ریالی خبر داد و جوانان را به بهرهگیری از این فرصت تا اول شهریورماه فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، ادهم کرد زابلی گفت: با هدف کمک به توسعه کسبوکارهای نوپا، تسهیل دسترسی نسل جوان به منابع مالی با نرخ ترجیحی و همچنین تقویت زنجیره تأمین مالی برای دستیابی به رشد پایدار در حوزه اشتغال، مهلت بهرهمندی تسهیلات اشتغال زایی جوانان تمدید شده است.
وی افزود: سقف تسهیلات در نظر گرفته شده برای هر طرح مبلغ ۲۰ میلیارد ریال است که متقاضیان واجد شرایط و جوانان صاحب ایده تا اول شهریورماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه تسهیلات اشتغالزایی جوانان به نشانی https://sso.msy.gov.ir نسبت به ثبتنام اولیه و تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در خصوص فرآیند تایید طرحها تصریح کرد: درخواستهای ثبت شده پس از بررسیهای دقیق کارشناسی در سطح این استان، جهت تصویب نهایی به کارگروه فرعی تسهیلات اشتغالزایی ستاد وزارت ورزش و جوانان ارسال میشوند و پس از تایید نهایی، متقاضیان جهت دریافت مبالغ به بانک عامل معرفی خواهند شد.
وی افزود: بازه سنی مجاز برای شرکت در این طرح، جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال است. این تسهیلات به تمامی فعالیتهایی که منجر به ایجاد اشتغال پایدار و حقیقی برای جوانان شود تعلق میگیرد و به طور ویژه سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و استارتاپها میتوانند در این حوزه ورود جدی داشته باشند.
کرد زابلی با اشاره به ظرفیتهای بومی سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در تخصیص این منابع، ۴۱۵ سازمان مردمنهاد فعال در سطح استان هستند که همواره در امور اجتماعی و کارآفرینی پیشرو بودهاند؛ با این حال، درهای این طرح به روی تمامی نخبگان و صاحبان طرحهای اشتغالزا باز است.
وی گفت: طرحهای ارسالی از سوی نخبگان در قالب طرحهای ملی لحاظ شده و مورد داوری قرار میگیرند. تمرکز اصلی ما در این دوره، عبور از اشتغالهای موقت و تمرکز بر ایجاد اشتغال حقیقی است تا شاهد تحولی مثبت در معیشت و آینده جوانان غیور این خطه باشیم.