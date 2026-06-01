به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در روز‌هایی که صرفه‌جویی در مصرف آب به یک ضرورت تبدیل شده، گلخانه‌ای در بجنورد با رویکردی نوآورانه، تمامی نیاز آبی خود را از طریق جمع‌آوری و استفاده از آب باران تأمین می‌کند.

این واحد تولیدی، امسال با این روش، بیش از هزار متر مکعب آب را به چرخه تولید محصول پرارزش خیار وارد کرده است.

این واحد تولیدی که امسال با این روش، بیش از هزار متر مکعب آب را به چرخه تولید محصول پرارزش خیار وارد کرده است.

مدیر این گلخانه، با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع آبی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و نگرانی‌ها در خصوص دسترسی به منابع آب شیرین، ما به فکر استفاده از باران افتادیم وسیستمی طراحی کردیم که آب باران را جمع‌آوری و تصفیه کرده و سپس از طریق آبیاری قطره‌ای، آن را در اختیار بوته‌های خیار قرار می‌دهد.

علوی افزود: در سال زراعی، موفق شدیم بیش از هزار متر مکعب آب باران را جمع‌آوری و در فرآیند تولید استفاده کنیم و این میزان آب، علاوه بر تأمین کامل نیاز آبی گیاهان، باعث شد تا هیچ فشاری بر منابع آب زیرزمینی منطقه وارد نشود.

سیستم مورد استفاده در این گلخانه شامل مجموعه‌ای از ناودان‌های وسیع و مخازن ذخیره‌سازی با گنجایش بالا است که قادرند حجم قابل‌والی از آب باران را جمع‌آوری کنند.

این گلخانه با تولید هر ۶ ماه پنجاه تن خیار با کیفیت تقریبا دو برابر دیگر گلخانه برداشت دارد.