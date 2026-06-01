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رئیس جمهور، توانمندسازی، مهارتآموزی و آمادهسازی کودکان زیر پوشش و حمایت برای ورود موفق به جامعه را از مهمترین اولویتهای نظام حمایت اجتماعی کشور برشمرد و گفت: مهمترین وظیفه ما فراهم کردن امکانی است که این کودکان با برخورداری از آموزش، مهارت و حمایتهای لازم، بتوانند آیندهای مستقل، موفق و امیدبخش برای خود بسازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای میدانی خود از بنیاد خیریه روشنای امید به عنوان یکی از مراکز نگهداری و حمایت از کودکان و نوجوانان دختر بیسرپرست و بدون سرپرست مؤثر بازدید کرد.
این مرکز غیر دولتی که زیر نظارت سازمان بهزیستی فعالیت میکند، مسئولیت نگهداری، آموزش و حمایت از دختران ۹ تا ۱۸ سال را بر عهده دارد و تلاش میکند تا علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، زمینه رشد آموزشی، مهارتی و اجتماعی آنان را نیز فراهم کند.
رئیس جمهور در این بازدید، در فضایی صمیمی در میان کودکان و نوجوانان این مرکز حضور یافت و ضمن گفتوگو با آنان، از وضع تحصیلی، فعالیتهای آموزشی، برنامههای فرهنگی و زندگی آنان مطلع شد.
آقای پزشکیان، همچنین از بخشهای مختلف این مرکز بازدید کرد و با ظرفیتهای آموزشی و مهارتآموزی ایجاد شده برای کودکان آشنا شد.
در این مرکز، کارگاههای مختلف مهارتآموزی از جمله خیاطی و آموزشهای فنی و حرفهای دایر شده است که با هدف ارتقای توانمندیهای فردی، افزایش مهارتهای شغلی و آمادهسازی کودکان برای ورود مستقل به جامعه فعالیت میکنند.
رئیس جمهور در این بازدید با تأکید بر مسئولیت حاکمیت و جامعه در قبال کودکان بیسرپرست و بدون سرپرست مؤثر، اظهار داشت: حمایت از این کودکان، فقط یک وظیفه حمایتی یا رفاهی نیست، بلکه بخشی از مسئولیتهای بنیادین نظام حکمرانی در حوزه عدالت اجتماعی، حمایت از قشرهای آسیبپذیر و تضمین فرصتهای برابر برای همه شهروندان است.
آقای پزشکیان گفت: همه ما در قبال این فرزندان مسئول هستیم و باید شرایطی فراهم شود که آنان بتوانند با برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، آیندهای شایسته و امیدوارکننده برای خود رقم بزنند. در آموزههای دینی و فرهنگی ما نیز توجه به یتیمان و کودکان بیسرپرست از جایگاهی ویژه برخوردار است و قرآن کریم و ائمه معصومین علیهمالسلام، بارها بر ضرورت رسیدگی به این گروه از فرزندان جامعه تأکید کردهاند.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در حوزه آموزش، علمآموزی و مهارتافزایی کودکان تحت حمایت، تصریح کرد: مهمترین وظیفه ما آن است که این کودکان را برای یک زندگی مستقل، مؤثر و عزتمند در جامعه آماده کنیم. این امر مستلزم برنامهریزی دقیق، مستمر و بلندمدت در حوزه آموزش، توانمندسازی و توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی آنان است.
آقای پزشکیان، همچنین بر ضرورت توجه ویژه به دوره پس از خروج این نوجوانان از مراکز حمایتی و پس از رسیدن به سن قانونی تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین موضوعها در نظام حمایت اجتماعی، برنامهریزی برای دوران پس از ۱۸ سالگی است. باید ساز و کارهایی طراحی شود که این نوجوانان پس از خروج از مراکز نگهداری بتوانند بهصورت پایدار وارد بازار کار، نظام آموزشی، نهادهای اجتماعی و ساختارهای رسمی جامعه شوند و مسیر زندگی مستقل خود را با اطمینان بیشتری ادامه دهند.
رئیس جمهور، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی کودکان و نوجوانان زیر پوشش را از الزامات تحقق عدالت اجتماعی دانست و گفت: حمایت واقعی زمانی محقق میشود که افراد بتوانند با تکیه بر تواناییها و مهارتهای خود در جامعه نقشآفرینی کنند و به جای وابستگی، به شهروندانی توانمند، مولد و مؤثر تبدیل شوند.
آقای پزشکیان در ادامه با توجه به ظرفیتهای تولیدی و مهارتی ایجاد شده در این مرکزها، بر ضرورت حمایت عملی دستگاههای اجرایی از محصولها و تولیدهای کودکان و نوجوانان زیر پوش و حمایت، تأکید کرد و گفت: بخشهای دولتی و عمومی باید بخشی از نیازهای خود را با خرید محصولهای تولیدشده در کارگاههای مهارتآموزی این مرکزها تأمین کنند. این کار، علاوه بر ایجاد انگیزه، موجب تقویت خودباوری، توسعه مهارتهای شغلی و فراهم شدن زمینههای استقلال اقتصادی برای این فرزندان خواهد شد.
رئیسجمهور، نقش خیران، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای حمایتی را در تکمیل زنجیره حمایت اجتماعی از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، بسیار مهم ارزیابی کرد و خواستار توسعه همکاری و همافزایی میان دولت، نهادهای مردمی و خیران برای ایجاد فرصتهای بیشتر آموزشی، مهارتی و اشتغالآفرین برای این گروه از فرزندان کشور شد.