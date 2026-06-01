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رئیس پلیس راهور استان یزد از اجرای طرح ویژه ترخیص وسایل نقلیه رسوبی به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ دستوار گفت: در راستای تدابیر فرمانده انتظامی استان، طرح ترخیص موتورسیکلتها و خودروهای رسوبی با شرایط ویژه به مناسبت عید سعید غدیر به مدت ۱۰ روز اجرا خواهد شد.
وی افزود: در این طرح موتورسیکلتهایی که به مدت ۶ ماه و خودروهایی به مدت یکسال به هر دلیلی غیر از توقیفات دارای دستور قضایی در پارکینگها هستند، ترخیص میشوند.
گفتنی است ترخیص وسایل نقلیه توقیفی با رفع موانع و در چهارچوب قانون، و با اعمال تخفیف ۵۰ درصدی هزینه پارکینگ در کوتاهترین زمان ممکن و البته با احراز مالکیت انجام شود.