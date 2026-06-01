معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: ۸۳ نقطه سیلاب‌ خیز در استان ایلام شناسایی شده که مجموع وسعت آنها به ۴۵۰ هزار هکتار می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «الوان لاله‌زاری» معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام از شناسایی ۸۳ نقطه کانونی مستعد وقوع سیلاب در استان خبر داد و اظهار داشت: این پهنه‌ها در مجموع ۴۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی ایلام را دربر می‌گیرد که تاکنون برای یک‌سوم آنها مطالعات تخصصی اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری انجام شده یا در دست بررسی است.

وی افزود: بر پایه مطالعات کارشناسی، ۳۳ درصد از این گستره شناسایی شده برای اجرای طرح‌های مهار روان‌آب‌ها، کنترل فرسایش خاک و تغذیه سفره‌های زیرزمینی مورد مطالعه قرار گرفته است تا زمینه اجرای طرح های مؤثر آبخیزداری در مناطق بحرانی استان فراهم شود.

لاله‌زاری با تشریح اقدام‌های اجرایی بیان کرد: از محل اعتبار‌های استانی، کار احداث بیش از پنج هزار و ۶۰۰ مترمکعب سازه آبخیزداری در شهرستان‌های مختلف استان به اجرا درآمده به گونه‌ای که در شهرستان چوار یک‌هزار و ۴۰۰ مترمکعب سازه سنگی ـ ملاتی با اعتبار سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در آبدانان یک‌هزار مترمکعب سازه مشابه با هزینه دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در هلیلان نیز سه هزار و ۲۰۰ مترمکعب سازه سنگی ـ ملاتی با اعتبار شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام ادامه داد: در شهرستان ایوان نیز از محل اعتبار‌های بند هفت تبصره «ب» طرح تعادل‌بخشی حوزه سد‌های کشور، یک‌هزار و ۳۰۰ مترمکعب عملیات آبخیزداری در بالادست سد کنگیر با سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اجرا شده و افزون بر این، دو هزار مترمکعب سازه سنگی - ملاتی دیگر در بخش زرنه و روستای خوران با اعتبار دو میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

وی در ادامه به طرح‌های محرومیت‌زدایی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اشاره کرد و گفت: از محل این طرح، هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به پروژه‌های آبخیزداری استان اختصاص یافت که بخشی از آن برای اجرای عملیات در شهرستان‌های چرداول، سیروان، دهلران، آبدانان و چوار هزینه شده و برخی پروژه‌ها نیز همچنان در حال اجرا است.

لاله‌زاری توضیح داد: در قالب این طرح، در شهرستان چرداول یک‌هزار و ۹۰۰ مترمکعب سازه سنگی ـ ملاتی، در سیروان دو هزار مترمکعب سازه خشکه‌چینی، در دهلران یک‌هزار مترمکعب سازه سنگی ـ ملاتی، در آبدانان دو هزار مترمکعب سازه خشکه‌چینی و در شهرستان چوار نیز ۶۰۰ مترمکعب سازه سنگی ـ ملاتی احداث شده یا در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.

معاون آبخیزداری ایلام همچنین از اختصاص ۵۳ میلیارد تومان اعتبار محرومیت‌زدایی برای شهرستان مرزی مهران خبر داد و اعلام کرد: از این میزان، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به تولید نهال، ۱۲ میلیارد تومان به اجرای طرح‌های نهال‌کاری و توسعه عرصه‌های جنگلی در گستره ۳۵۰ هکتار اختصاص یافته و مابقی اعتبار نیز صرف اجرای پروژه‌های آبخیزداری و احداث بند‌های خاکی شده است.

وی مطرح کرد: طرح‌های آبخیزداری مهران اکنون در دست اجرا قرار دارد و برنامه‌های تولید و کاشت نهال در این شهرستان نیز با موفقیت به انجام رسیده است.

لاله‌زاری با اشاره به نقش مؤثر طرح‌های آبخیزداری در کاهش خسارت‌های ناشی از بارندگی‌های شدید تصریح کرد: استان ایلام در جریان سیلاب‌های ویرانگر آبان ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۸ خسارت‌های گسترده‌ای را تجربه کرد، اما در سال آبی جاری (۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۵) با وجود بارش‌های قابل توجه، میزان خسارت‌ها و ورود روان‌آب به مناطق مسکونی شهری و روستایی به شکل محسوسی کاهش یافته که این نشان‌دهنده اثربخشی کار‌های آبخیزداری و مدیریت منابع آب در سال‌های گذشته است.