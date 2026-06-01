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همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر، پرچم غدیر در عتبات مقدس، مزارهای شریف، مؤسسات و هیئات نجف و دیگر شهرهای عراق به اهتزاز درخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، به عنوان بخشی از آمادهسازیها برای رویدادهای هفته جهانی غدیر، نمایندگان بخش روابط عمومی آستان مقدس امام علی (ع) از تعدادی از بقاع متبرکه و مساجد تاریخی متبرکه بازدید کردند و پرچم غدیر را به متولیان آن بقاع و مساجد تحویل دادند تا در این حریمهای مطهر به اهتزاز درآورند.
هیئت اعزامی از حرم مطهر امام علی (ع) مورد استقبال متولیان و مسئولان حرمهای مقدس و مساجد تاریخی، از جمله متولیان دو مسجد بزرگ کوفه و سهله و نمایندگان حرم صحابی پیامبر (ص) میثم تمار، قرار گرفتند.
متولیان حرمها و مساجد ضمن تشکر و قدردانی از این ابتکار، بر اهمیت هماهنگی مشترک در احیای عید غدیر از طریق برنامهها و رویدادهای مذهبی و فرهنگی که به تحکیم مفاهیم بیعت و پیروی از راه امیر مؤمنان (ع) کمک میکند، تأکید کردند.
فعالیتهای هفته عید غدیر، از امروز دوشنبه، ۱۱ خرداد با برافراشتن پرچم بزرگترین عید الهی در جوار حرم امیرالمؤمنین (ع) آغاز و همزمان با آن، این پرچم در عتبات عالیات و اماکن مقدسه، استانهای عراق و تعدادی از کشورهای جهان برافراشته خواهد شد که نشانگر آغاز جشنهای عید غدیر، عید تجدید بیعت و وفاداری با مولایمان، امیرالمؤمنین (ع) است.
برگزاری جشنها و اجرای برنامههای متنوعی مانند شعرخوانی، تواشیحخوانی و اهتزاز پرچم غدیر از جمله برنامههای تدارک دیده شده در روز عید غدیر در مراکز استانها و شهرهای داخل و خارج عراق است که هرساله با استقبال گسترده مردمی مواجه میشود.