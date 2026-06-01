به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سرهنگ جلال اکبری گفت: مرزبانان این فرماندهی در ارتفاعات مرزی پیرانشهر با انجام رصد اطلاعاتی مداوم سه شبانه روز و انجام گشت و کمین هدفمند، متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شده و توانستند در دو عملیات غافلگیرانه و منسجم قاچاقچیان احشام را زمین گیر کنند.

وی افزود: مرزبانان در این عملیات ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، توانستند تعداد ۲۳۸ راس گوسفند را کشف و مهار نمایند.

فرمانده هنگ مرزی پیرانشهر اظهار داشت: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۵۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ اکبری گفت:شناسایی و دستگیری عاملان قاچاق دام در دستور کار مرزبانان قرار دارد.