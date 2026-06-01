همزمان با نود و دومین شب از حماسه حضور مردم و به مناسبت دهه امامت و ولایت، جشن تکلیف دانش آموزان دختر فریمان در میدان امام رضا (ع) این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش فریمان گفت: همایش شهرستانی «بهار بندگی فرشتگان زمینی» کلاس سوم ابتدایی شهرستان فریمان که جشن رسیدن به سن بندگی و عبادت است با حضور ۵۳۷ نوگل شکفته شهرستان برگزار شد.

محمد کریمی شادی افزود: رسیدن به سن تکلیف و رسیدن به تعالی و اوج بندگی اتفاق کوچکی نیست و در حقیقت جشن تکلیف یکی از لحظات ناب و سرنوشت‌ ساز برای کودکان است که برای همیشه در ذهن آن‌ ها می‌ ماند.

وی ادامه داد: «هدف از برگزاری این مراسم ترویج فرهنگ دینی، قرآنی، توسعه عفاف و حجاب در میان جامعه هدف و به خصوص دختران و فرشتگان این مجلس است».