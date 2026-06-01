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بررسی عملکرد بانکها در اجرای تکالیف ماده ۲۱ مکرر قانون چک حاکی از آن است که تعداد بانکهای ارائهدهنده استعلام خودکار پیش از تأیید چک از طریق درگاههای غیرحضوری به ۱۶ بانک افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی عملکرد بانکها در اجرای تکالیف ماده ۲۱ مکرر قانون چک حاکی از آن است که تعداد بانکهای ارائهدهنده استعلام خودکار پیش از تأیید چک از طریق درگاههای غیرحضوری به ۱۶ بانک افزایش یافته است.
در حال حاضر، مشتریان بانکهای ملت، گردشگری، کشاورزی، کارآفرین، صادرات، سینا، سامان، رفاه کارگران، خاورمیانه، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، ایران ونزوئلا، ایران زمین، قرضالحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل پیش از تأیید چک، بهطور خودکار اطلاعات تجمیعی صادرکننده چک را مشاهده میکنند.
استعلام چک، راهکاری است که بانک مرکزی با هدف افزایش استحکام و اطمینان در معاملات و نیز حفظ اعتبار چک بهعنوان ابزار پرداخت طراحی کرده است تا خطرات احتمالی برای طرفین معامله کاهش پیدا کند.
در حال حاضر، استعلام چک صیادی از روشهای گوناگونی نظیر همراهبانک، اینترنت بانک، اپلیکیشنهای پرداخت موبایلی، خودپردازهای بانکی و سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ امکانپذیر است.