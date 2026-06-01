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آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) در آستانه عید سعید غدیر خم با برگزاری برنامههای مذهبی، سخنرانی و مراسم دعا، میزبان زائران و مجاوران خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برنامههایی را برای گرامیداشت مناسبتهای مذهبی و ملی پیشرو در نیمه خرداد تدارک دیده است.
این برنامهها که از فردا سهشنبه ۱۲ خرداد آغاز میشود و تا جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت، شامل سخنرانی مذهبی، قرائت ادعیه و مدیحهسرایی در شبستان امام خمینی حرم مطهر شاهچراغ است.
بر اساس اعلام آستان مقدس، سهشنبه و چهارشنبه (۱۲ و ۱۳ خرداد)، مهدی دانشمند به ایراد سخن خواهد پرداخت و پنجشنبه و جمعه (۱۴ و ۱۵ خرداد)، مراسم سخنرانی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدجلال موسویان برگزار میشود.
بخش دیگری از این ویژهبرنامهها به قرائت ادعیه مشهور اختصاص دارد که به شرح زیر برگزار میشود:
سهشنبه ۱۲ خرداد: قرائت دعای توسل و مدیحهسرایی توسط حاج مهدی کریمپور.
چهارشنبه ۱۳ خرداد: قرائت زیارت امینالله و مدیحهسرایی با نوای حاج امیر عارف.
پنجشنبه ۱۴ خرداد: مراسم پرفیض دعای کمیل و مدیحهسرایی با حضور حجتالاسلام مرتضی حائری.
جمعه ۱۵ خرداد: قرائت زیارت آلیاسین و مدیحهسرایی توسط حاج حسن جوکار.
این هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) پذیرای خیل مشتاقان اهلبیت خواهد بود