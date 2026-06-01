مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: پس از شناسایی مصارف غیرمجاز مانند دستکاری کنتور و استخراج رمزارز‌های غیرمجاز حتما باید با متخلفین برخورد و انشعاب آنها قطع شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد اله داد، مدیرعامل توانیر در دومین مانور کشوری طرح مهتاب گفت: بسیاری از صنایع حاضر هستند هزینه یک سال آینده مصرف برق خود را پرداخت کنند، اما کسانی که مصارف عیرمجاز دارند پس از شناسایی حاضر به پرداخت هزینه برق نیستند و با توجه به اینکه در یارانه‌های برق که به مصرف کنندگان داده می‌شود، باید با کسانی که مصارف غیرمجازی دارند برخورد جدی شود.

وی تشریح کرد: پس از شناسایی مصارف غیرمجاز مانند استخراج رمزارز در واحد‌های صنعتی و کشاورزی، پروانه آنها باید ابطال و به مقامات قضایی ارجاع داده شوند.

مدیرعامل توانیر افزود: برای مثال چند روز گذشته ۲۰۰ دستگاه ترانس غیرمجاز در حوزه کشاورزی کشف شده است، این به این معنی است که هم آب و هم برق غیرمجاز برداشت می‌شود.

اله‌داد افزود: تا کنون در حوزه کشاورزی ۲۴۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده است که در بازدید‌های ماموران شرکت‌های برق مشاهده شده این کنتور‌های دستکاری شده‌اند که این مشترکان حتما باید اعمال قانون شوند.