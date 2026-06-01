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پلیس سمنان با اجرای طرح ۱۰ روزه مقابله با احتکار ، بیش از ۵۱ میلیارد ریال کالای قاچاق را کشف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اجرای طرح مقابله با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی، انبار برنج، روغن و اقلام ضروری مردم را کشف کردند.
سردار سیدموسی حسینی افزود: این کالاهای احتکار شده که ۵۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال ارزش داشت با هماهنگی قضایی توقیف شد و در این رابطه ۵ متخلف دستگیر شدند .
فرمانده انتظامی استان با تاکید بر اینکه پلیس با هرگونه احتکار و سودجویی که موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق شهروندان شود، برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت؛ از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در ارتباط با نگهداری و احتکار کالاهای اساسی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس ازاطلاع دهند.