پلیس سمنان با اجرای طرح ۱۰ روزه مقابله با احتکار ، بیش از ۵۱ میلیارد ریال کالای قاچاق را کشف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اجرای طرح مقابله با احتکار و اخلال در نظام توزیع کالا‌های اساسی، انبار برنج، روغن و اقلام ضروری مردم را کشف کردند.

سردار سیدموسی حسینی افزود: این کالا‌های احتکار شده که ۵۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال ارزش داشت با هماهنگی قضایی توقیف شد و در این رابطه ۵ متخلف دستگیر شدند .

فرمانده انتظامی استان با تاکید بر اینکه پلیس با هرگونه احتکار و سودجویی که موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق شهروندان شود، برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت؛ از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در ارتباط با نگهداری و احتکار کالا‌های اساسی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس ازاطلاع دهند.