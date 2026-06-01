دو کاراته‌کای نوجوان و جوان استان کرمان با درخشش در رقابت‌های لیگ کاراته وان ایران، جواز حضور در نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کاتا را گرفتند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کاتا در رده‌های سنی بزرگسالان، امید، جوانان و نوجوانان با حضور برترین کاتارو‌های کشور در شیراز آغاز شده و محمد انکوتی و یزدان قوام دو ورزشکار مستعد کرمانی نیز در فهرست دعوت‌شدگان است.

محمد انکوتی در رده سنی نوجوانان و یزدان قوام در رده سنی جوانان موفق شدند با عملکرد درخشان، به نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی کاتا راه پیدا کنند.

این دو کاتاروی کرمانی که در سبک شیتوریو شیتوکای فعالیت دارند، اردیبهشت امسال در رقابت‌های لیگ کاراته وان ایران یادواره شهدای شجره طیبه میناب که به میزبانی استان همدان برگزار شد، با گرفتن نشان طلای رده‌های سنی نوجوانان و جوانان و ایستادن بر سکوی نخست، سهمیه حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

این اردو به صورت اختصاصی برای منتخبان تیم ملی کاتا برگزار شده و هدف اصلی آن، ایجاد ساختاری منسجم برای حمایت، همیاری و ارتقاء سطح فنی قهرمانان منتخب کشور در بخش کاتا است.

نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی کاتا تا ۱۳ خرداد در شیراز ادامه خواهد داشت و ملی‌پوشان در این مدت در بخش‌های مختلف فنی، بدنسازی، آمادگی ذهنی و تمرین تخصصی کاتا ارزیابی و آماده‌ می شوند.