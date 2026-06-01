دعوت ۱۸ بازیکن به اردوی تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال
۱۸ بازیکن به اردوی آماده سازی تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران برای حضور در رقابتهای غرب آسیا دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علی توفیق، سرمربی تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران کشورمان، اسامی دعوتشدگان به اردوی آمادهسازی تیم برای حضور در رقابتهای غرب آسیا را اعلام کرد.
بر این اساس؛ ۱۸ بازیکن باید چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۶ در سالن بسکتبال شهید کشوری واقع در شهر قدس حضور داشته باشند.
مسابقات غرب آسیا ۱۶ تا ۲۰ تیر به میزبانی کشور اردن برگزار خواهد شد.
اسامی دعوتشدگان به شرح زیر است:
۱. محمدصالح پاکگوهر
۲. علیرضا ناصحی
۳. امیرمحمد جعفرخانی
۴. مهدی سعیدی
۵. متین اسماعیلی
۶. کیانمهر کوچکی
۷. آریا آبشیرین
۸. امیررضا آذری
۹. محمدیاشار کمالخالدی
۱۰. سهیل سلیماننژاد
۱۱. مانی منوچهری
۱۲. علیرضا رشیدی
۱۳. امیرمهدی پورشهسواری
۱۴. پویان خسروان
۱۵. محمد شمسی
۱۶. حسین رنجبر
۱۷. کیاشا طاهری
۱۸. شهراد فرهمند