به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حکم قصاص قاتل «ایلیا زادحسین» کودک ۱۰ ساله‌ای که پروندۀ قتلش به یکی از تلخ‌ترین حوادث سال‌های اخیر کشور تبدیل شده بود، صبح امروز پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی مراجع قضایی در رشت اجرا شد.

۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله و قتل وی در شهر رشت، رسیدگی در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۸ ساله ۱۹ مرداد دستگیر، و حکم اعدامش امروز اجرا شد.

ایلیا زادحسین شامگاه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در حالی که مقابل خانه‌شان در شهرک حمیدیان رشت مشغول بازی بود، توسط مردی ۳۸ ساله ربوده شد، پس از اعلام موضوع و آغاز تحقیقات، پلیس با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته مسیر حرکت کودک را ردیابی کرد و در ادامه مشخص شد ایلیا پس از ربوده‌شدن به قتل رسیده است.

در جریان رسیدگی به پرونده، متهم شناسایی و بازداشت شد و پس از اعتراف، محل نگهداری جسد نیز کشف و پیکر کودک پیدا شد.