وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات فرایند ثبت‌نام متقاضیان دریافت «گواهی صلاحیت حرفه‌ای مدیریت عملیاتی» برای مدیران مدارس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کارگروه برنامه‌ریزی، ساماندهی و بهسازی منابع انسانی این وزارتخانه اعلام کرد: با عنایت به مصوبه ۳۴۶۹ شورای عالی اداری و پیرو مصوبه شماره ۱۱۹۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ شورای راهبری تحول اداری، انتصاب همکاران فرهنگی به عنوان مدیر مدرسه یا مدیر مراکز آموزشی-تربیتی، منوط به اخذ «گواهی صلاحیت حرفه‌ای مدیریت عملیاتی» است.

جزئیات ثبت‌نام و برگزاری آزمون

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان می‌توانند از امروز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ تا پایان روز جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ با مراجعه به سامانه «مای مدیو» (my.medu.ir) نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. همچنین، آزمون مرتبط با این فرایند برای روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ رأس ساعت ۸:۰۰ صبح در حوزه‌های امتحانی تعیین‌شده، برنامه‌ریزی شده است.

نکات مهم و الزامات قانونی

وزارت آموزش و پرورش در ادامه این اطلاعیه تأکید کرده است:

۱. اخذ گواهی صلاحیت حرفه‌ای، تنها نشانگر صلاحیت علمی و عملی متقاضی بوده و به عنوان یکی از شروط اصلی انتصاب محسوب می‌شود؛ بنابراین این گواهی به خودی خود حقی برای انتصاب ایجاد نمی‌کند و فرایند انتصاب نهایی همچنان تابع نیاز منطقه آموزشی و تأیید مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

۲. با توجه به درج دقیق شرایط، شایستگی‌ها، نحوه ارزیابی و ضوابط انتصاب در مصوبه شماره ۱۱۹۵۹، ضروری است تمامی متقاضیان پیش از ثبت‌نام، متن این مصوبه را با دقت مطالعه کنند.

گفتنی است، این اقدام در راستای ارتقای سطح مدیریتی در مدارس و ساماندهی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.