رئیس پلیس راه استان قم از توقیف یک دستگاه سواری پراید به رانندگی نوجوان ۱۲ ساله خبر داد و گفت: تیم گشت پلیس راه حین گشت زنی، متوجه رانندگی غیر ایمن و ناشیانه یک دستگاه پراید شد که با توقیف این خودرو مشخص شد راننده آن یک نوجوان ۱۲ ساله است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه سواری پراید به رانندگی نوجوان ۱۲ ساله در کمربندی امام علی (ع) خبر داد و گفت: تیم گشت پلیس راه حین گشت زنی، متوجه رانندگی غیر ایمن و ناشیانه یک دستگاه پراید شد که با توقیف این خودرو مشخص شد راننده آن یک نوجوان ۱۲ ساله است.

سرهنگ روح الله شاکری با بیان اینکه راننده به مراجع قضایی معرفی شد تاکید کرد: به استناد ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی اگر مالک با علم و اطلاع، خودروی خود را در اختیار فردی که گواهینامه رانندگی ندارد بگذارد، به عنوان معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.