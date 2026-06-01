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عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: صرفهجویی در بخش خانگی و تجاری، امکان تامین انرژی پایدارتر برای بخش تولید را فراهم میکند. در شرایط کنونی، حمایت از صنایع و جلوگیری از توقف تولید، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشور است.
عبدالحسین همتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به تجربه پویش «نبض انرژی» اظهار کرد: سالها در حوزه انرژی تمرکز اصلی بر افزایش تولید بوده است، اما امروز به نقطهای رسیدهایم که بهرهوری باید در کنار تولید به یک اولویت ملی تبدیل شود.
وی افزود: صرفهجویی در مصرف انرژی در واقع نوعی تولید انرژی است؛ با این تفاوت که هزینه آن به مراتب کمتر از احداث نیروگاههای جدید یا توسعه زیرساختهای تأمین گاز خواهد بود. به همین دلیل طرحهایی که بتوانند مردم را به سمت مصرف بهینه هدایت کنند، ارزش راهبردی دارند
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: یکی از ویژگیهای قابل توجه «نبض انرژی» این است که به جای تمرکز بر محدودیتها، از ظرفیت انگیزههای اجتماعی و اقتصادی استفاده کرده است. این رویکرد میتواند به شکلگیری یک فرهنگ پایدار در حوزه مصرف انرژی منجر شود.
همتی با اشاره به آثار اقتصادی مدیریت مصرف گفت: هر میزان صرفهجویی در بخش خانگی و تجاری، امکان تأمین انرژی پایدارتر برای بخش تولید را فراهم میکند. در شرایط کنونی، حمایت از صنایع و جلوگیری از توقف تولید، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشور است.
وی همچنین بر لزوم ایجاد سازوکارهای اقتصادی برای ارزشمند شدن صرفهجویی تأکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که کاهش مصرف انرژی برای مردم و تولیدکنندگان دارای منفعت مشخص و قابل اندازهگیری باشد. در چنین شرایطی، مشارکت عمومی در مدیریت مصرف نیز افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تجربه «نبض انرژی» نشان داد که بهرهوری میتواند به یکی از ارزانترین و در عین حال مؤثرترین ابزارهای حل ناترازی انرژی تبدیل شود و این مسیر باید با حمایت جدی سیاستگذاران ادامه پیدا کند.