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رییس بانک کشاورزی فارس گفت. تا یک هفته آینده مطالبات گندم کاران پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، عباس قائدی زاده گفت: از زمان برداشت گندم در فارس که از جنوب استان آغاز شده، تاکنون ۲۴۰ هزار تن گندم به سیلوها تحویل داده شده است.
وی افزود: پرداخت نقدی پول گندم به کشاورزان تاخیر داشته اما در حال حاظر تامین اعتبار شده و به آنها پرداخت خواهد شد.
رییس بانک کشاورزی فارس : پیش بینی میشود تا پایان فصل برداشت گندم در فارس، کشاورزان بیش از یک میلیون تن گندم تحویل سیلوها بدهند.