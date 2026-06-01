به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، عباس قائدی زاده گفت: از زمان برداشت گندم در فارس که از جنوب استان آغاز شده، تاکنون ۲۴۰ هزار تن گندم به سیلو‌ها تحویل داده شده است.

وی افزود: پرداخت نقدی پول گندم به کشاورزان تاخیر داشته اما در حال حاظر تامین اعتبار شده و به آنها پرداخت خواهد شد.

رییس بانک کشاورزی فارس : پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت گندم در فارس، کشاورزان بیش از یک میلیون تن گندم تحویل سیلو‌ها بدهند.