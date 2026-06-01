به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد، در تشریح اقدامات این مدیریت برای مقابله با آفات نباتی اظهار داشت: با توجه به تغییرات شرایط اقلیمی، خشکسالی‌ های مداوم و سیلاب‌ های اخیر و همچنین افزایش ۷۰ درصدی بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه قبل، احتمال طغیان و افزایش خسارت انواع ملخ در شهرستان از قبل قابل پیش‌ بینی بود.

اسماعیل قربانی افزود: بر همین اساس، از فصل زمستان به‌ ویژه ماه‌ های بهمن و اسفند، تمامی کانون‌ های فعال ملخ در سال‌ های گذشته با دقت و حساسیت بالا تحت رصد و پایش کارشناسان شبکه مراقبت قرار گرفت.

قربانی با اشاره به تنوع گونه‌ ای ملخ‌ ها در مناطق کانونی شهرستان از جمله سقی، گوهردشت، زیبد، ریاب، حصارده، کالته‌ میان، برجوک، نجم‌ آباد، کمرزیارت، عمرانی، مارکوهک، اروک، اسو و گیسور، تصریح کرد: در اکثر نقاط به دلیل پوشش گیاهی مناسب مراتع، خسارت اقتصادی به مزارع و باغات محدود بود اما در مناطق شناسایی شده، عملیات مبارزه با رعایت کامل ملاحظات زیست‌ محیطی و به صورت «لکه‌ ای» انجام شد.

وی افزود: امسال علاوه بر گونه‌ های متداول نظیر ملخ مراکشی، ایتالیایی و اسفینگونوتوس، شاهد افزایش جمعیت ملخ‌ های «بال‌ نواری» در مناطق پسکلوت، عمرانی و مارکوهک بودیم که با اقدامات به‌ موقع کنترل شدند. همچنین در خصوص گونه‌ هایی نظیر ملخ مصری و کوهاندار تاغ که در اواخر سال پروازی می‌ شوند، هشدارهای لازم به شهروندان داده شده است تا از نگرانی‌ های احتمالی در محیط‌ های مسکونی جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد با بیان اینکه در مواردی گزارش‌ های دریافتی از کشاورزان مبنی بر خسارت ملخ، در بررسی‌ های میدانی به‌ عنوان عوامل دیگری تشخیص داده شد، تأکید کرد: در مناطق مختلف، خساراتی ناشی از چرای دام، پرندگان (کبک و تیهو)، کرم اگروتی و جوندگانی چون آهو و خرگوش مشاهده شد که به اشتباه به ملخ نسبت داده شده بود. همچنین در مواردی نظیر خشکیدگی درختان پسته در گیسور، این اتفاق ناشی از تنش‌ های محیطی و تجمع نمک پای درختان بود که راهکارهای لازم به بهره‌ برداران ارائه شد.

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به پایش‌ های مستمر برای ردیابی «ملخ صحرایی» اشاره کرد و گفت: مسیرهای احتمالی این آفت به‌ صورت مداوم رصد و داده‌ ها در سامانه «ایلوکاست» ثبت شده است و تا این لحظه موردی از این نوع ملخ در شهرستان مشاهده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات مبارزه که از اواخر اسفندماه در منطقه پسکلوت آغاز شده، هم‌ اکنون در سطحی بیش از دو هزار و ۲۷۵ هکتار انجام شده است و با استفاده از محلول‌ پاشی و آماده‌ سازی طعمه مسموم در کانون‌ های بحرانی ادامه دارد تا از تهدید محصولات استراتژیک از جمله جالیز، یونجه، غلات و باغات پسته، زردآلو و بادام جلوگیری شود.

تشکیل ستاد گیاه‌ پزشکی در مهرماه ۱۴۰۴، پایش مستمر کانون‌ ها و پیگیری‌ های لازم برای تأمین سم و تجهیزات مورد نیاز از جمله اقدامات کلیدی مدیریت جهاد کشاورزی گناباد برای صیانت از امنیت غذایی منطقه بوده است.