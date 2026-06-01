آئین نکوداشت مقام علمی و فرهنگی الهه الهی، استاد برجسته ژنتیک و زیست‌شناسی دانشگاه تهران، امروز از ساعت ۱۶ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آئین با هدف پاسداشت سال‌ها خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی این استاد دانشگاه تهران در حوزه زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک برگزار می‌شود،

خانم الهه الهی متولد سال ۱۳۲۷ است و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته بیولوژی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی به پایان رساند و در سال ۱۳۵۵ موفق به دریافت درجه دکتری علوم زیستی از دانشگاه میشیگان شد.

او همچنین دوره پژوهش پسادکتری خود را در دانشگاه کالیفرنیا در سان‌فرانسیسکو (UCSF) زیر نظر دکتر هربرت بویر، از پیشگامان مهندسی ژنتیک، گذرانده است؛ وی در سال ۱۳۶۳ به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و در سال۱۳۹۷ از این دانشگاه بازنشسته شد.

تألیف و ترجمه چندین عنوان کتاب در حوزه ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی، عضویت در هیئت علمی انستیتو پاستور ایران، معاونت پژوهشی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران، شرکت موثر در برگزاری المپیاد بین المللی زیست شناسی تهران و تدریس دروس ژنتیک و زیست‌شناسی مولکولی در مقاطع مختلف دانشگاهی از جمله فعالیت‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی الهه الهی است.



در این مراسم قرار است بهمن زینلی رئیس دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران، کلثوم اینانلو عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مهدی صادقی عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری و محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سخنرانی کنند.