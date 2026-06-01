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رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: یکهزار و ۲۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، علیرضا دهمرده با اشاره به شرایط اقلیمی سیستان و بلوچستان و ضرورت استفاده از روشهای نوین آبیاری اظهار کرد: توسعه سامانههای نوین آبیاری یکی از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی استان است و با اجرای این طرحها، مصرف آب به شکل قابل توجهی کاهش یافته و راندمان تولید محصولات کشاورزی افزایش مییابد.
وی ادامه داد: اجرای این طرحها علاوهبر صرفهجویی در مصرف آب، موجب کاهش هزینههای تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود درآمد بهرهبرداران بخش کشاورزی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با تاکید بر تداوم اجرای برنامههای توسعهای در حوزه آب و خاک تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالیهای مستمر، توسعه سامانههای نوین آبیاری به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای تحقق کشاورزی پایدار در استان با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: سیستان وبلوچستان جزو استانهای کم بارش و از نظر منابع آبی در محدویت قرار دارد که بکارگیری سیستمهای نوین آبیاری ضرورت بخش کشاورزی این استان است.
دهمرده افزود: برای اجرای سیستمهای نوین آبیاری در سیستان و بلوچستان هیچ محدودیتی وجود ندارد به طوریکه دولت نیز برای تشویق کشاورزان به این امر ۸۵ درصد هزینه اجرایی سیستمهای نوین آبیاری را بصورت بلاعوض تامین و پرداخت میکند.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان با داشتن مجوز برداشت آب و مدارک کامل زمین میتوانند از طریق سامانه طرح توسعه ساماندهی نوین آبیاری نام نویسی تا نسبت به اجرای سیستم برای اراضی زراعی و باغات آنان از سوی سازمان جهاد کشاورزی اقدام شود.
با وجود اقلیم خشک و میانگین بارش کمتر از ۱۰۰ میلیمتر، سالانه نزدیک به پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی تولید میشود.