از اواخر وقت سه شنبه و بویژه روز چهارشنبه با تقویت جریانات خزری، ضمن افزایش ابرناکی، سرعت باد به‌ویژه در نواحی شمالی استان اردبیل تشدید شده و دمای هوا کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: از اواخر وقت سه‌شنبه (۱۲ خرداد) به ویژه روز چهارشنبه با تقویت جریانات خزری ضمن افزایش ابرناکی، سرعت باد به‌ویژه در نواحی شمالی استان تشدید شده و دمای هوا کاهش خواهد یافت.

بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا، وضعیت جوی استان اردبیل تا ظهر روز سه‌شنبه در بیشتر مناطق استان نسبتاً پایدار بوده و آسمان غالباً صاف خواهد بود، با این حال با توجه به شرایط فصلی و محلی در برخی نواحی مرکزی و جنوبی طی این مدت رشد ابر‌های همرفتی و وقوع رگبار‌های پراکنده باران و یا رعد و برق دور از انتظار نیست.

طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه با تقویت جریانات خزری احتمال وقوع بارش‌های رگباری ناشی از شرایط فصلی و محلی افزایش خواهد یافت.