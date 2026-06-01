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از اواخر وقت سه شنبه و بویژه روز چهارشنبه با تقویت جریانات خزری، ضمن افزایش ابرناکی، سرعت باد بهویژه در نواحی شمالی استان اردبیل تشدید شده و دمای هوا کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: از اواخر وقت سهشنبه (۱۲ خرداد) به ویژه روز چهارشنبه با تقویت جریانات خزری ضمن افزایش ابرناکی، سرعت باد بهویژه در نواحی شمالی استان تشدید شده و دمای هوا کاهش خواهد یافت.
بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشبینی عددی وضع هوا، وضعیت جوی استان اردبیل تا ظهر روز سهشنبه در بیشتر مناطق استان نسبتاً پایدار بوده و آسمان غالباً صاف خواهد بود، با این حال با توجه به شرایط فصلی و محلی در برخی نواحی مرکزی و جنوبی طی این مدت رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبارهای پراکنده باران و یا رعد و برق دور از انتظار نیست.
طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه با تقویت جریانات خزری احتمال وقوع بارشهای رگباری ناشی از شرایط فصلی و محلی افزایش خواهد یافت.