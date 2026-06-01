پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال پاس همدان در یکی از دیدارهای فصل لیگ دسته دوم، میهمان خود تیم طرقبه شاندیز را با نتیجه سه بر ۲ شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دیدار تیمهای پاس همدان و طرقبه شاندیز روز گذشته در ورزشگاه شهیدان حاجیبابایی همدان و در چارچوب هفته بیستم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور برگزار شد، که در این مسابقه پاس همدان با سه گل توانست سه امتیاز حیاتی را سهم خود کند.
با کسب این سه امتیاز، تیم فوتبال پاس همدان ۲۰ امتیازی شد و با یک پله صعود در جدول ردهبندی گروه ب لیگ دسته دوم فوتبال کشور، در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.
در هفته بیست و یکم رقابتها، تیم پاس همدان در یک دیدار خارج از خانه در بندرعباس به مصاف تیم شهرداری این شهر خواهد رفت.