برگزاری اردوی تیم کشتی آزاد جوانان در چالوس
اردوی تیم کشتی آزاد جوانان ۱۳ تا ۲۳ خرداد به میزبانی استان مازندران و در شهر چالوس برگزار میشود.
۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری (تهران) امیرحسین عباسی (تهران) امیرمحمد رحیم نیا (لرستان)
۶۱ کیلوگرم: علی اصغر سلطانی (مازندران) طاها هاشمی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: امیررضا تیموری زاد (تهران) ابوالفضل بخشوده (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه (لرستان) محمد عمویی (البرز)
۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (لرستان) محمد ماهان خرمکاه (مازندران)
۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی (تهران) ابوالفضل حسینی (مازندران) معین فتوحی (تهران)
۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور (تهران) سجاد بابا شاهرودی (قزوین)
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خاک پا (مازندران) امیرعلی علیزاده (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی (مازندران) شهراد روزبهانی (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران) مرصاد شاکری (خراسان رضوی)
سرمربی: احسان امینی
مربیان: بهنام احسان پور – سعید ابراهیمی – رسول دهقان نژاد – بیژن زینی فر – ایمان ملکی
ماساژور: بهادر علیزاده
بدنساز: حمیدرضا سلمانلو
سرپرست: علی معینی پور – سعید قهروی
مربیان معرفی شده از سوی اندیشکده: یوسف رسول زاده (آذربایجان غربی) مرتضی زمانی (چهارمحال و بختیاری)