از دیارِ نغمه‌خوانی؛ شبِ جاودانه‌های علی تجویدی با ارکستر موسیقی ملی ایران

ارکستر موسیقی ملی ایران در ادامه اجرا‌های خود در سال جاری، با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی علیرضا فریدون‌پور، کنسرت «از دیارِ نغمه‌خوانی» را شامگاه ۲۰ خرداد در تالار وحدت روی صحنه می‌برد.