از دیارِ نغمهخوانی؛ شبِ جاودانههای علی تجویدی با ارکستر موسیقی ملی ایران
ارکستر موسیقی ملی ایران در ادامه اجراهای خود در سال جاری، با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی علیرضا فریدونپور، کنسرت «از دیارِ نغمهخوانی» را شامگاه ۲۰ خرداد در تالار وحدت روی صحنه میبرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این برنامه به بازخوانی و اجرای آثار ماندگار زندهیاد استاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایران اختصاص دارد و منتخبی از خاطرهانگیزترین قطعات این هنرمند نامدار در فضایی سرشار از نوستالژی و شکوه موسیقی ایرانی اجرا خواهد شد. بابک شهرکی، نوازنده و آهنگساز شناختهشده موسیقی ایران نیز در این کنسرت به عنوان تکنواز (سولیست) ویولن، ارکستر موسیقی ملی ایران را همراهی میکند تا جلوهای دیگر از ظرافت و غنای آثار استاد تجویدی در این اجرا به نمایش گذاشته شود.
از دیارِ نغمهخوانی، تلاشی است برای ادای احترام به یکی از تأثیرگذارترین چهرههای موسیقی کلاسیک ایرانی؛ هنرمندی که ملودیهایش سالهاست در حافظه شنیداری مردم ایران جاری است و با صدای خوانندگان بزرگ موسیقی ایرانی پیوند خورده است.
کنسرت از دیارِ نغمهخوانی ارکستر موسیقی ملی ایران، ساعت ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در تالار وحدت برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند بلیت این اجرا را از سامانه هنرتیکت تهیه کنند.