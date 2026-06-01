به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: این کمیسیون باتوجه به معنایی که در قانون اساسی دارد موظف است به طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند و گزارش ها و پیگیری‌هایی داشته باشد.

وی افزود : رویکرد کمیسیون کمک به مسائل مختلف در کشور است که باید عملیاتی و اجرایی شود.

پژمانفر در ادامه گفت : مسئله‌ای که در کشور همیشه مطرح بوده، وضعیت بکارگیری افراد تا مرحله سن بازنشستگی پیش می روند، اما وضعیت شان هنوز مشخص نیست، با قرارداد کار رو شروع می کنند و با قرارداد به پایان می رسد و این امنیت شغلی وجود ندارد. در ارتباط با حقوق و دستمزد به همین ترتیب است.