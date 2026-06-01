به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سیدجواد ایلالی گفت: در پی وصول گزارش‌های مردمی و مراجع انتظامی، نظارتی و اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی با جعل عناوین دولتی و مسولان، مدعی اعمال نفوذ در دستگاه‌های مختلف شده و از این مسیر علاوه بر کلاهبرداری مقادیر قابل توجهی مال نامشروع تحصیل نموده، مراتب در دستور کار و بررسی قرار گرفت و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور دستور‌های قضایی مقتضی، سرانجام دادستان بعنوان مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق عامه دستور تعقیب کیفری متهم و دستگیری او را صادر کرد.

وی تصریح کرد: پس از دستگیری متهم در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و مراتب به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع گردید.

مدعی العموم مرکز استان با بیان اینکه متهم پس از اخذ بازجویی‌های اولیه با صدور قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت روانه زندان مرکزی بجنورد گردید.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی کماکان ادامه دارد و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از این فرد شکایتی دارند پس از اعلام شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند به شعبه رسیدگی کننده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مراجعه نمایند.