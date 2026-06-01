به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: به همت شالیکاران گیلانی، از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار‌ استان، تاکنون ۲۳۲ هزار هکتار معادل ۹۷ درصد با ارقام کیفی بومی مانند هاشمی و علی کاظمی و ارقام پرمحصول هستی، شیرودی، گیلانه، خزر، فجر و آنام نشاء شده است.

وی از وجین ۲۰ درصد معادل ۴۷ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان خبر داد و از کشاورزان استان خواست عملیات زراعی را با توجه تقویم زراعی و توصیه‌های جهاد کشاورزی استان انجام دهند تا بهره وری زمین‌های کشاورزی و تولید محصول به حداکثر افزایش یابد.