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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از نشا ۲۳۲ هزار هکتار از شالیزارهای استان با ارقام کیفی و پرمحصول برنج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: به همت شالیکاران گیلانی، از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار استان، تاکنون ۲۳۲ هزار هکتار معادل ۹۷ درصد با ارقام کیفی بومی مانند هاشمی و علی کاظمی و ارقام پرمحصول هستی، شیرودی، گیلانه، خزر، فجر و آنام نشاء شده است.
وی از وجین ۲۰ درصد معادل ۴۷ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان خبر داد و از کشاورزان استان خواست عملیات زراعی را با توجه تقویم زراعی و توصیههای جهاد کشاورزی استان انجام دهند تا بهره وری زمینهای کشاورزی و تولید محصول به حداکثر افزایش یابد.