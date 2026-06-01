با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگر، اعضای حیاتی مادر ۳۷ ساله قمی مرحوم هاجر باقری به بیماران نیازمند در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان پیوند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگر، اعضای حیاتی خانم هاجر باقری به بیماران نیازمند در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان پیوند شد.

خانم هاجر باقری ۳۷ ساله که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) بستری بود، با وجود تلاش پزشکان و کادر درمان بیمارستان، متاسفانه دچار مرگ مغزی شد و پس از تایید مرگ مغزی توسط پزشکان معتمد تاییدکننده مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی قم، با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگرش، اعضای حیاتی این مادر مهربان به چندین بیمار بدحال، حیات و زندگی دوباره بخشید.

این دومین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ بود.