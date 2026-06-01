شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان اعلام کرد: عملیات تعمیر خط انتقال آب با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های فنی شرکت آب و فاضلاب با موفقیت به پایان رسید و جریان آب در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، با توجه به شرایط شبکه توزیع و روند متعادل‌سازی فشار در خطوط و تأسیسات آبرسانی، وضعیت تأمین آب در مناطق مختلف به تدریج به شرایط پایدار بازخواهد گشت و ممکن است در برخی نقاط، نوسانات فشار تا رسیدن به پایداری کامل شبکه ادامه داشته باشد.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود تا زمان بازگشت کامل شرایط عادی، با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، در مدیریت توزیع آب و تسریع روند پایداری شبکه همکاری کنند.