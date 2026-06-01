به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «خروجی هشت»، در گونه ﺗﺮﺳﻨﺎک و مهیج محصول ژاپن در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این فیلم درباره مردی است که پس از پیاده شدن از مترو و در حال صحبت با همسرش پس از باخبر شدن از فرزنددار شدن، در خروجی مترو گیر می‌افتد. مرد پس از آن که اهمیت خانواده و حفظ جنین در مقابل سقط آن را می‌فهمد راهی برای خروجی شماره ۸ می‌یابد.

فیلم سینمایی «خروجی هشت» با بهره‌گیری از یک موقعیت ساده، اما نمادین، بحران درونی شخصیت اصلی را به شکلی ملموس به تصویر می‌کشد. فضای بسته و تعلیق‌آمیز ایستگاه مترو در فیلم، استعاره‌ای هوشمندانه از سردرگمی و بن‌بست ذهنی شخصیت اصلی ایجاد می‌کند. تمرکز بر مفهوم مسئولیت‌پذیری، بُعد اخلاقی و انسانی داستان را پررنگ می‌سازد. تحول تدریجی شخصیت در مسیر درک اهمیت خانواده، به روایت عمق احساسی و اخلاقی می‌بخشد. استفاده از عنصر زمان و اضطرار، ضرباهنگی پرتنش و درگیرکننده ایجاد می‌کند. گفت‌وگوی تلفنی به‌عنوان پیوند عاطفی میان شخصیت‌ها، حس نزدیکی و همدلی را تقویت می‌کند. مسیر یافتن خروجی، به‌صورت نمادین نشان‌دهنده رسیدن به آگاهی و انتخاب گری آگاهانه است. در نهایت، فیلم با پیام امید و ارزشمندی پیوند‌های خانوادگی، تأثیری تأمل‌برانگیز بر مخاطب می‌گذارد.

مجموعه «هولیوش»، در گونه درام و تاریخی محصول لهستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار پخش شود.

این مجموعه به واقعه‌ی غرق شدن کشتی هِوِلیوش، در تاریخ ۱۴ ژانویه ۱۹۹۳ در دریای بالتیک و در نزدیکی سواحل آلمان، می‌پردازد. از میان ۶۵ نفر حاضر در کشتی، ۵۶ نفر جان خود را از دست دادند.

روایت این مجموعه با تکیه بر یک رویداد واقعی و تراژیک، حس جدیت و اهمیت تاریخی بالایی به روایت می‌بخشد. پرداختن به سرنوشت مسافران و خدمه، بُعد انسانی داستان را پررنگ و همدلی مخاطب را برمی‌انگیزد. بازنمایی یک فاجعه‌ی دریایی، زمینه‌ای برای توجه به ارزش و اهمیت جان انسان فراهم می‌کند. روایت در کنار اندوه ناشی از فقدان، بر شجاعت، مقاومت و تلاش برای بقا نیز تأکید دارد. جزئیات حادثه، تعلیق و درگیری عاطفی قابل‌توجهی برای مخاطب سریال ایجاد می‌کند. این مجموعه با یادآوری یک رخداد تلخ، نقش مهمی در حفظ حافظه‌ی تاریخی و آگاهی‌بخشی برای اقدامات پیشگیرانه به منظور اجتناب از رویداد‌های مشابه در زمان‌ها و مکان‌های دیگر ایفا می‌کند. در مجموع، اثر با رویکردی استنادی و تأمل‌برانگیز، تجربه‌ای جدی و اثرگذار ارائه می‌دهد.