به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به اجرای گشت مشترک نظارتی و رسیدگی به شکایات مردمی از نانوایی‌ های سطح شهرستان، اظهار کرد: در این بازدید که با همراهی تیم نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت از تعدادی نانوایی انجام شد، وضعیت کیفیت نان، نحوه مصرف آرد و میزان رعایت دستورالعمل‌ های ابلاغی مورد بررسی قرار گرفت.

مهدی مسروری با بیان اینکه هدف از این بازدیدها ارتقای کیفیت خدمت‌ رسانی و صیانت از حقوق شهروندان است، افزود: در جریان این نظارت‌ ها مواردی از جمله کیفیت نان استحصالی، فاکتورهای خرید آرد، بهداشت محیط نانوایی و میزان رضایتمندی ارباب‌ رجوع ارزیابی و تذکرات لازم به متصدیان ارائه شد.

وی ادامه داد: به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌ ها و همچنین ناهمخوانی میزان پخت با مقدار موجودی آرد، برای سه نانوایی متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع مربوطه ارسال شد.