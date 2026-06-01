پخش زنده
امروز: -
اختتامیه برنامه قهرمان ایران با حضور رئیسجمهور پزشکیان برگزار و نفرات برتر بخشهای مختلف انتخاب شدند که در این بین امیرحسین زارع آقای ورزش ایران و ادارهکل ورزش و جوانان استان مازندران اداره برتر کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم برترینهای ورزش ایران با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک و روسای فدراسیونهای ورزشی، مربیان و ورزشکاران در سالن سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
امیرحسین زارع قهرمان کشتی آزاد جهان، به انتخاب مردم آقای ورزش ایران شد؛ و اداره کل ورزش و جوانان مازندران بعنوان اداره برتر کشور معرفی شد.