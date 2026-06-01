دادستان مرکز خوزستان بر ثبت کالا‌های وارداتی در سامانه‌های جامع به عنوان راهکاری موثر برای مقابله با قاچاق و احتکار تاکید کرد.

، امیر خلفیان در جلسه کارگروه ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: برای پیشگیری مؤثر از قاچاق کالا، ضروری است هر کالای واردشده به کشور در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها ثبت شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امیر خلفیان در جلسه کارگروه ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: برای پیشگیری مؤثر از قاچاق کالا، ضروری است هر کالای واردشده به کشور در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها ثبت شود.

وی با تأکید بر نقش سامانه‌ها در مدیریت بازار افزود: سامانه‌ها باید در جلوگیری از احتکار کالا کارساز باشند و اطلاع‌رسانی درباره الزام ثبت کالا‌ها در سامانه جامع انبار‌ها و تجارت، تأثیر مستقیم در کاهش احتکار، تخلفات و قاچاق کالا دارد.

خلفیان با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: اداره صمت باید با اتخاذ تدابیر لازم، نسبت به شناسایی انبار‌هایی که در سامانه ثبت نشده‌اند اقدام و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

دادستان مرکز خوزستان با بیان اینکه در شرایط حساس و جنگی کشور کمبودی در کالا‌های اساسی وجود ندارد، گفت: مسئله اصلی، نبود ساماندهی کافی در این حوزه است و باید اقدامات لازم برای مدیریت، نظارت و تنظیم بازار با جدیت دنبال شود.

وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: همکاری و تعامل بین دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید گسترش پیدا کند.

دادستان مرکز خوزستان عنوان کرد: نظارت و ساماندهی بازار و تسهیل در امر معیشت مردم نیز باید با همکاری همه دستگاه‌های متولی انجام شود و خدمات‌دهی و جلب رضایتمندی مردم در اولویت قرار گیرد.

خلفیان ادامه داد: مردم از ما انتظار دارند در بهبود معیشت، اقدامات و راهکار‌های لازم عملیاتی شود. همچنین باید از ظرفیت پایانه‌های مرزی و بنادر در جهت بهبود و ساماندهی اقتصاد استان استفاده حداکثری شود.

وی در ادامه، بر لزوم برخورد با ترک فعل برخی مدیران در انجام تکالیف قانونی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مصوبات و اقدامات اجرایی در این زمینه شد.